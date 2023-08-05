التعليم تعلن إتاحة نماذج إجابات الثانوية العامة على موقع الوزارة

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عن إتاحة نماذج إجابات امتحانات الثانوية العامة الدور الأول للعام الدراسى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ على الموقع الإلكتروني للوزارة، وجاري تحميل كراسات أسئلة الامتحانات.
ويمكن الإطلاع على نماذج الإجابة عبر الرابط التالى:
https://moe.gov.eg/ar/exam_answer_forms/
وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2023، من اليوم ولمدة أسبوعين، نقدم فى التقرير التالى تفاصيل وخطوات التظلم.
ـ الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.
ـ فتح رابط التظلمات " https://tazalom.emis.gov.eg/
ـ سداد مبلغ 200 جنيه عن كل مادة يتم التظلم فيها.
ـ يتم تسديد الرسوم المقررة لتظلمات من نتيجة الثانوية العامة على حساب صندوق دعم المشروعات التعليمية من خلال منافذ فورى والبريد المصرى.
ـ يتم تقديم طلب التظلم إلكترونيا.
ـ سوف يتم تنسيق موعد للطالب للاطلاع على صورة ضوئية من ورقة الأسئلة والإجابة.
ـ يحصل الطالب على نموذج الإجابة سواء مقالية أو بابل شيت.
ـ كل ورقة طالب عليها باركود يخص الطالب بحيث أن الورقة تثبت بكل تفاصيلها أنها خاصة بالطالب صاحب الشأن.
ـ الطالب من حقه مشاهدة ورقة إجابته والاطلاع عليها.
ـ يذهب الطالب إلى الكنترول لكتابة ملاحظاته للتأكد من أن التصحيح منضبط.
ـ فى حالة حصول الطالب على زيادة فى درجاته سيتم إخطار مكتب تنسيق الجامعات بالدرجات الجديدة للطالب.
ـ فى حالة وجود أي خطأ في التصحيح سيقبل التظلم فورا وسيتم المراجعة على الفور وحصول الطالب على حقه".
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