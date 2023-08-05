"البيئة" اللبنانية تحذر من إمكانية اندلاع حرائق الأسبوع الحالى

إيمان حنا

حذرت وزارة البيئة بلبنان من امكانية اندلاع وانتشار الحرائق خلال عطلة نهاية هذا الأسبوع، بخاصة في المناطق الشمالية والجنوبية مع ارتفاع مؤشر خطر الحرائق في هذه المناطق، وفق الوكالة الوطنية للإعلام بلبنان.

ودعت في بيان، الإدارات المحلية ومجموعات رصد الحرائق إلى التنبه خلال اليومين المقبلين والإبلاغ عن أي حريق للحفاظ على سلامتنا وسلامة بيئتنا.

وكان المغرب قد حذر أيضا من ارتفاع كبير فى درجات الجحرارة قد يزيد من احتمالية نشوب الحرائق، إذ توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية، في نشرة إنذارية من مستوى يقظة أحمر، تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و48 درجة وتستمر إلى الاثنين المقبل بعدد من أقاليم المملكة. وفق موقع "هسبريس" المغربى.

وتوقعت المديرية، في نشرة إنذارية، تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 43 و46 درجة بكل من وزان، ومكناس، وفاس، ومولاي يعقوب، وتاونات، وسيدي سليمان، وسيدي قاسم، والخميسات، والرحامنة، ومراكش، واليوسفية، وشيشاوة، والراشيدية، وورزازات، وتنغير، وداخل إقليمي العرائش والقنيطرة.

كما توقعت هبوب رياح قوية، ما بين 70 و85 كلم في الساعة، ما بين يومي السبت والثلاثاء المقبلين، بكل من طنجة، وأصيلة، والفحص أنجرة، وغرب إقليم تطوان، الأمر الذي يزيد من حدة خطر اشتعال الحرائق وتداعياتها بمناطق الشمال، التي تبقى الأكثر تهديدا بالحرائق.

ومن جانبه قال الخبير في المناخ والبيئة محمد بنعبو إن موجة الحرارة الجديدة تأتي في سياق التغيرات المناخية التي تعيشها منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، مشيرا إلى أنها “أكثر عنفا من سابقاتها لأنها يمكن أن تصل إلى 48 درجة في مجموعة من المناطق الداخلية.

وأضاف بنعبو، أن هذه الموجة ترفع من خطر اندلاع حرائق جديدة، خصوصا في المناطق التي تتوفر على غطاء غابوي كثيف، مثل المناطق الشمالية والأطلس.