اليوم السابع
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الإمارات واليابان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

السبت، 05 أغسطس 2023 09:10 م
الإمارات واليابان تبحثان تعزيز العلاقات الثنائية نوره بنت محمد الكعبى
أ ش أ

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 بحثت وزيرة الدولة الإماراتية نورة بنت محمد الكعبى، ووزير الدولة للشؤون الخارجية في اليابان، يمادا كينجي، العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات واليابان والشراكة القائمة بينهما في القطاعات كافة، بالإضافة إلى الفرص المتاحة لتعزيزها وتنميتها في جميع المجالات.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركتهما في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن "المجاعة والنزاعات العالمية الناجمة عن انعدام الأمن الغذائي"، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام) اليوم السبت.


وأكدت الكعبي - خلال اللقاء - على علاقات الصداقة والتعاون التي تربط الإمارات واليابان والتي تحظى بدعم واهتمام من القيادة الإماراتية، مشيرةً إلى حرص بلادها على تطويرها في مختلف الأصعدة بما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالخير على الشعبين.


وتطرقت المحادثات بين "الكعبي" و"كينجي" إلى جهود الإمارات في العمل المناخي العالمي وتعزيز التعاون المشترك في هذا المجال وذلك مع قرب استضافتها لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) في شهر نوفمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي.

 

 


نوره بنت محمد الكعبى

الإمارات

اليابان



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