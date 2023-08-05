اعرف أرقام التليفونات فى كافة القطاعات لتقديم الشكاوى إلى محافظة الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تستقبل محافظة الإسكندرية، الشكاوى فى مختلف القطاعات، لفحصها والرد عليها وسرعة الاستجابة فى الحل، وشدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على المختصين فى غرفة عمليات المحافظة بالاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين والعمل على حلها بشكل عاجل.

وننشر فى السطور التالية أرقام التليفونات بمحافظة الإسكندرية لتلقى الشكاوى:

أولا: غرفة العمليات تستقبل الشكاوى والبلاغات على مدار ال 24 ساعة على الخط الساخن 114 من التليفون الأرضى أو على ارقام (4234131_4234133_4234134_4234135_4234136_4234137_4234132)

ثانيا: الخط الساخن لشركة الصرف الصحى 175

ثالثا: الخط الساخن لشركة مياه الشرب125

يذكر أن، غرفة العمليات بالإسكندرية، قد تلقت فى الفترة من 1-1-2023 حتى 31-3-2023 عدد ( 8165 ) بلاغ متنوع، منها ما يخص الإسكان وعددهم 2181 بلاغا، بالإضافة إلى 762 بلاغا يتعلق بمياه الشرب، وما يتعلق بالكهرباء 2687 بلاغا، وما يتعلق بالصرف الصحى 811 بلاغا، بالإضافة إلى 230 بلاغا بشأن القمامة، و490 بلاغا بشأن الحرائق، وعدد 433 بلاغا بشأن البيئة، و227 بلاغا بشأن الكلاب الضالة، وما يتعلق بالغاز 167 بلاغا، وبشأن الحوادث 106 بلاغا، وما يتعلق بالطرق 61 بلاغا، بالإضافة إلى 10 بلاغات بشأن التضامن الاجتماعي.

وقال وليد على مرسى مدير عام الأزمات الكوارث بالمحافظة أنه طبقًا لتعليمات المحافظ فإن غرفة العمليات تشارك فى رئاسة وأعمال اللجان، وإعداد الخطط والسيناريوهات، ومتابعة الحالة العامة مع رؤساء الأحياء، ومتابعة الإشغالات وشكاوى المواطنين على مستوى المحافظة، وكذلك متابعة القضاء على المبانى المخالفة، ومتابعة رفع كفاءة الطرق بالأحياء من كهرباء وطرق وحدائق وزراعات، وترفع تقارير لحظية بذلك.