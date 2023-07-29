تعرف على المشروعات الجارية بمحافظة الإسكندرية.. أبرزها تطوير حلقة السمك

الإسكندرية جاكلين منير

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المشروعات التنموية التى يتم تنفيذها حاليا بمحافظة الإسكندرية، والتى جار الانتهاء منها، وهى..

1. مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار

2. مشروع الهوية البصرية

3. مشروع تطوير حلقة السمك

4. مشروع ميدان المساجد

5. مشروع تطوير شارع النبي دانيال

6. مشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني

7. مشروعات التغيرات المناخية

8. مشروعات حماية الشواطىء (9 مشروعات)

و اكد على أن الاجهزة التنفذية لم تدخر جهدا في سبيل تطوير وتنمية مدينة الفن والتاريخ عروس البحر الابيض المتوسط .

وقال:" في سبيل استعادة الإسكندرية لرونقها تم وضعها على رأس أولويات وخريطة إنجازات الدولة المصرية؛ من خلال تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تدور عجلة العمل فيها يوميًا فى كل مكان بالمحافظة فتم الانتهاء من عشرات المشروعات القومية العملاقة التي ساهمت في تغيير وجه الإسكندرية بالكامل، بالإضافة إلى صياغة مُخطط استراتيجي كامل للإسكندرية ليتم تنفيذه حتى عام 2032.