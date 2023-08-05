اليوم السابع
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استشهاد مُنفذ حادث إطلاق النار فى تل أبيب

السبت، 05 أغسطس 2023 09:49 م
استشهاد مُنفذ حادث إطلاق النار فى تل أبيب قوات الاحتلال الإسرائيلى
أ ش أ

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أعلنت وسائل الإعلام إسرائيلية، استشهاد منفذ عملية إطلاق النار، التى وقت الليلة فى تل أبيب، وأسفرت عن إصابة إسرائيليين أحدهما بجروح خطيرة، مُشيرة إلى أن مُنفذ العملية من مُحافظة "جنين" بشمال الضغة الغربية المحتلة.

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على الشاب كامل محمود كامل أبو بكر (22 عامًا)، وأصابته بجروح خطيرة، بعد إطلاقه النار على أشخاص فى أحد شوارع مدينة تل أبيب، ولفظ أنفاسه الأخيرة فى مستشفى إسرائيلي.

وكان مقطع فيديو تداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى أظهر، الشاب أبو بكر، وهو ينزف على الأرض بعد تعرضه لإطلاق النار، ويداه مُقيدتان خلف ظهره.

 


الاحتلال الإسرائيلى

فلسطين

تل أبيب

اطلاق نار



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