إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بكفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم ، فى حادث انقلاب سيارة ملاكي، اليوم السبت، بطريق رافد الطريق الدولي كفر الشيخ طنطا، تم نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفرالشيخ العام لتلقي العلاج المطلوب.

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة إشارة من مستشفى كفرالشيخ العام بوصول مصابين فى حادث سيارة على طريق طنطا وجار تقديم الإسعافات اللازمة لهم.

وتبين من سجلات المستشفى إصابة كل من ، "جمال محمد عامر ، 16سنة، و "سمير محمد عامر" 14 سنة ، و"لمياء محمد عامر"، 10 سنوات، و"وداليا سالم بدر" ، 45 سنة، بإصابات متفرقة ما بين سحجات وكدمات متفرقة واشتباه بكسور، وجاري تقديم الخدمات الطبية لهم.