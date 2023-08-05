أسعار الذهب فى مصر اليوم تسجل 2160 جنيها للجرام عيار 21

كتب - إسلام سعيد

شهد الأسبوع الماضي استقرارا في أسعار الذهب بمصر بشكل كبير وسط تحركات ضعيفة في نطاقات محددة، وذلك على الرغم من وجود عدد من الأحداث المحلية والعالمية التي كان من شأنها أن تدفع الأسعار إلى التذبذب، ولكن الذهب المحلي تجاهل كل هذه العوامل ليستقر دون تغيير.

أسعار الذهب في مصر اليوم:



عيار 21 يسجل 2160 جنيها.

عيار 18 يسجل 1851 جنيها.

عيار 24 يسجل 2469 جنيها.

الجنيه الذهب 17280 جنيها.

شهد الأسبوع المنتهي عددا من الأحداث الهامة على المستوى المحلي، ولكنها فشلت في التأثير على أسواق الذهب في ظل استقرار العوامل التي تساهم في تسعير الذهب محلياً، وهي سعر صرف الدولار في السوق الموازية وضعف الطلب وتراجع السيولة النقدية لدى المشاركين في أسواق الذهب، بحسب جولد بيليون.

صدر خلال الأسبوع تقرير عن بنك الاستثمار الأمريكي مورجان ستانلي، وأشار إلى أن مصر قادرة على اجتياز المراجعتين الأولى والثانية لصندوق النقد الدولي، وذلك بعد التقدم الأخير الذي حققته مصر في ملف الطروحات الحكومية وتحسن ميزان المدفوعات.

أظهر تقرير مجلس الذهب العالمي أن النصف الأول من 2023 شهد قفزات تاريخية في مشتريات المصريين من الذهب التي ارتفعت بنسبة 46.3% خلال النصف الأول من العام لتتجاوز 33.5 طن بالمقارنة مع الفترة نفسها من 2022.

الزيادة الكبيرة في مشتريات الذهب جاءت بقيادة ارتفاع مشتريات السبائك والعملات الذهبية بنسبة 173% لتصل إلى 18.6 طن مقارنة مع 6.8 طن خلال نفس الفترة من العام الماضي، بينما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية خلال النصف الأول من العام بنسبة 8% لتصل إلى 14.8 طن مقارنة مع 16.1 طن في النصف الأول 2022.

الربع الثاني من عام 2023 شهد مشتريات من الذهب في مصر بواقع 17.3 طن ذهب مقابل 16.2 طن في الربع الأول، وارتفعت مشتريات السبائك خلال الربع الثاني إلى 10.4 طن مقابل 8.2 طن في الربع الأول.

هذا وقد قام البنك المركزي المصري خلال اجتماعه يوم الخميس الماضي برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25% من أجل العمل على تفادي الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.

يعد هذا القرار الثاني خلال العام من قبل المركزي المصري برفع الفائدة بعد أن قرر في مارس الماضي رفع الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس، وكان البنك في عام 2022 قد رفع الفائدة بمقدار 800 نقطة أساس.