5 فوائد للبقوليات لمرضى السكري والإمساك والصحة العامة

كتبت ميرفت رشاد

يمكن للبقول، باعتبارها مخزنًا للبروتين والألياف والمغذيات الدقيقة، أن توفر لك قوة غذائية قوية وتحسن الصحة، وإليك بعض الفوائد الصحية الفريدة التي تجلبها البقول إلى المائدة، وفقا لما نشره موقع " hindustantimes".

للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري : البقول غنية بالألياف ولها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، مما يجعلها مفيدة بشكل خاص لمرضى السكري من خلال المساعدة في الحفاظ على مستويات الجلوكوز والأنسولين في الدم.

يمنع السرطان: تحتوي البقول على فيتويستروجنز التي قد تساعد في الوقاية من السرطانات المرتبطة بالهرمونات ، مثل سرطان الثدي وسرطان البروستاتا.

يعزز فقدان الوزن: في حين أن البقول منخفضة في السعرات الحرارية ، إلا أنها غنية بالكربوهيدرات المعقدة والألياف ، مما يعني أنها تهضم ببطء وتعطي الشعور بالشبع، تعزز البقول طاقة ثابتة بطيئة الاحتراق بينما يساعد محتواها من الحديد على نقل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم ، مما يعزز إنتاج الطاقة والتمثيل الغذائي.

تتحكم في الكوليسترول: من المفترض أن يكون للمحتوى العالي من الألياف الغذائية للبقول تأثيرات فسيولوجية ، مثل تقليل وقت العبور في أمعاء هذا من شأنه أن يساعد في تخفيف أمراض الجهاز الهضمي مثل الإمساك ، كما أنه قادر على خفض مستوى الكوليسترول في الدم بسبب قدرته على الارتباط بالكوليسترول في أمعاء الإنسان.

تقلل من البصمة الكربونية: اختيار البقوليات ليس مفيدًا لصحتنا فحسب ، بل إنه مفيد أيضًا لكوكبنا. البقول هي محاصيل مثبتة للنيتروجين ، مما يعني أنها تثري التربة بشكل طبيعي ، مما يقلل من الحاجة إلى الأسمدة الاصطناعية، إن اتباع نظام غذائي نباتي يتمحور حول البقول يمكن أن يقلل بشكل كبير من بصمتنا الكربونية.