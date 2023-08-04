4 مميزات لعدادات المياه مسبقة الدفع.. أبرزها تقليل الفاقد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن 4 مميزات للعدادات مسبقة الدفع، فى إطار إجراءات الشركة لحوكمة الخدمات وتقليل الفاقد وترشيد الاستهلاك، وذلك على النحو التالى:
1- القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى.
2- تقليل الفاقد.
3- العداد مزود بنظام أمان بضمن عدم قطع المياه خلال فترة الإجازات.
4- التخلص من عيوب قراءة العدادات أو تأخر مرور القارئ.
يُذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة تتلقى شكاوى المواطنين عن طريق إحدى الطرق التالية:
- الموقع الإلكتروني للشركة.
- الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي"فيس بوك".
- تطبيق قراءتى لتسجيل قراءة عدادات المياه.
- تطبيق واتس اب على الرقم 01221799777.
- تطبيق 125.
- الخط الساخن 125 لاستقبال شكاوى المواطنين.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة