الانتهاء من المراجعة الخارجية لـ 6 قطاعات وإدارات بمياه سوهاج للحصول على الأيزو

وأوضح رئيس مياه سوهاج أن شهادة الأيزو هى مجموعة من السياسات والعمليات والإجراءات اللازمة لتخطيط وتنفيذ وتقديم الخدمات بهدف التأكد من قدرة الشركة على الوفاء بمتطلبات العملاء وأن نظام إدارة الجودة يعمل على ترسيخ مبدأ التحسين المستمر للخدمات المقدمة.

وأوضح أحمد جمال مدير إدارة الجودة ودعم النزاهة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى أنه تم مراجعة قطاع الموارد البشرية والإدارة العامة لشئون مجلس الإدارة والإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام والتوعية والخط الساخن وخدمة المواطنين والمشاركة المجتمعية والإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية وإدارة دعم النزاهة طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 كما تم مراجعة الإدارة العامة للتدريب طبقا للمواصفة ISO 9001:2015 وأيضا المواصفة ISO 21001:2018 وأن الحصول على الشهادة يساهم فى وجود نظام موثق للعمل بمنهجية قائمة على النظام وليس الأفراد مما يساهم فى استمرار النظام ورفع قدرة الشركة فى التعرف على المخاطر المحيطة لتجنب حدوث تلك المخاطر أو الحد من تأثيرها والمساعدة فى تحقيق الإدارة الفعالة والمنظمة لجميع العمليات والأنشطة وتحسين صورة الذهنية للشركة وتحقيق رضا العملاء.