مصر للألومنيوم: نعمل على فتح أسواق جديدة لزيادة الصادرات للخارج

كتب هانى الحوتى

كشفت شركة مصر للألومنيوم ، عن العمل على التوسع في المبيعات، وخاصة التصدير للخارج للحصول على التمويل الذاتي للواردات الخارجية، وسداد التسهيلات البنكية، مع مراعاة الظروف العالمية التابعة للحرب الروسية الأوكرانية ، وما تلاها من تداعيات الركود العالمي، وسيظهر تأثير الإجراءات الإيجابية للشركة في هذا الصدد في القوائم المالية في نهاية العام المالي، كما أنه جاري فتح أسواق جديدة مع العملاء، وكذلك تحصيل المديونيات مع العملاء.

يأتي ذلك ردًا على تقرير مراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم في 31 مارس عام 2023، والذي طالب بالعمل على زيادة معدلات التصدير بالشركة، وتحصيل المديونيات طرف العملاء والحد من الاعتماد على تسهيلات البنوك لتحسين موقف السيولة بالشركة، في ظل ارتفاع رصيد البنوك الدائنة بالشركة (تمويل اعتمادات مستندية، والسحب على المكشوف) في 31 مارس عام 2023 بنحو 7.03 مليار جنيه بنسبة 339% من رصيد البنوك الدائنة في 30 يونيو عام 2022 والبالغة نحو 2.073 مليار جنيه وبزيادة قدره 4.957 مليار جنيه.

أضاف الجهاز كما ارتفعت نسبة تمويل الاعتمادات المستندية الممولة من خلال التسهيلات الائتمانية، حيث بلغت أرصدة البنوك الدائنة بالدولار في 31 مارس عام 2023 نحو 219 مليون دولار بنسبة 203% من رصيدها في 30 يونيو عام 2022 البالغ نحو 108 ملايين دولار، وكذلك ارتفاع نسبة المصروفات التمويلية عن الفترة من 1 يوليو عام 2022 حتى 31 مارس عام 2023 نحو 181 مليون جنيه مقابل نحو 14.2 مليون جنيه عن العام المالي المنتهي في 30 يونيو عام 2022 وبنسبة زيادة 1175%، وبلغت فروق العملة التي تحملتها الشركة لأرصدة البنوك نتيجة لارتفاع أرصدة التمويل للاعتمادات المستندية بلغ 2.091 مليار جنيه.

أوضحت شركة مصر للألومنيوم، أن مبلغ 3.1 مليون جنيه تمثل قيمة الدراسة التسويقية، ودراسة تقييم أعمال إعادة التأهيل لمشروع تطوير المصهر الحالي، والمنفذة من شركتي فاست ماركت، وبيكتل الأمريكية، وهي الدراسة المطلوبة عن السوق العالمي كأحد البيانات المطلوبة لعمليات تطوير وتأهيل الشركة، وبصدد اتخاذ الإجراءات عملية إعادة التأهيل بالتنسيق مع الجهات المختصة.