محافظ الجيزة يتفقد أعمال تطوير الطرق المؤدية لمحطة قطارات الصعيد ببشتيل

كتبت - مرام محمد

حرص اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، اليوم الجمعة، على تفقد عدد من المشروعات الجارٍ تنفيذها بأحياء الدقي والعجوزة وجنوب إمبابة والمنيرة والهرم للوقوف على نسب التنفيذ.

شملت جولة محافظ الجيزة تفقد المحاور المحيطة بمحطة قطارات الصعيد الجديدة ببشتيل وأعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية وطلاء العقارات لإضفاء المظهر الحضاري للقطاع بالكامل.

وتفقد محافظ الجيزة، أعمال التغطية والتطوير الجارية بقطاعات ترعة وطريق المريوطية بداية من تقاطعها مع شارع الملك فيصل وحتى كوبرى المنشية، وذلك في ضوء أعمال التطوير ورفع الكفاءة للعديد من المحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير والمناطق الأثرية.

وتابع المحافظ أعمال التوسعة الخاصة بكوبرى الشيشيني وفلفلة وأعمال المخطط المروري الشامل عند تقاطعها مع الطريق الدائرى وأعمال تحويلات عدد من المرافق المتعارضة مع الأعمال بالقطاعات المشار إليها، مشدداً على الشركة المنفذة بسرعة إنجاز الأعمال والالتزام بالجدول الزمني المحدد لها.

وخلال الجولة كلف محافظ الجيزة بالاستمرار في رفع المخلفات وناتج أعمال التطوير أولاً بأول وتهيئة محيط الأعمال لتسهيل الحركة المرورية لمراعاة المواطنين من سكان المناطق الواقعة على جانبى المريوطية لحين الانتهاء من أعمال التطوير بالطريق.

رافق المحافظ اللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية، وطه عبدالصادق رئيس حى الهرم، وأشرف تامر رئيس حى الطالبية.