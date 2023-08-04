اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 ص
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظة الغربية تعلن عن طرح بيع 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوى

الجمعة، 04 أغسطس 2023 04:00 ص
محافظة الغربية تعلن عن طرح بيع 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوى طرح بيع عدد 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوي
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن ديوان عام محافظة الغربية، عن طرح بيع 8 منافذ على شكل أكشاك حضارية بمنطقة السيد البدوى بمدينة طنطا، تصلح لأغراض متعددة كحق انتفاع لمدة 5 سنوات بزيادة تبلغ 5% سنويا.
 
وأضاف ديوان عام المحافظة أنه سيتم التحديد لمدة 4 سنوات مرة واحدة فقط بزيادة 10%، طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط، وذلك بجلسة يوم الاثنين الموافق 2023/8/28 الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.

طرح بيع عدد 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوي
طرح بيع عدد 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوي

 


الغربية

مزاد

السيد البدوي

اكشاك حضارية

محافظ الغربية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة