محافظة الغربية تعلن عن طرح بيع 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوى

وأضاف ديوان عام المحافظة أنه سيتم التحديد لمدة 4 سنوات مرة واحدة فقط بزيادة 10%، طبقا للشروط الواردة بكراسة الشروط، وذلك بجلسة يوم الاثنين الموافق 2023/8/28 الساعة الثانية عشر ظهرا بقاعة المجلس الشعبى المحلى بشارع المتحف.





طرح بيع عدد 8 منافذ حضارية بمنطقة السيد البدوي

أعلن ديوان عام محافظة الغربية، عن طرح بيع 8 منافذ على شكل أكشاك حضارية بمنطقة السيد البدوى بمدينة طنطا، تصلح لأغراض متعددة كحق انتفاع لمدة 5 سنوات بزيادة تبلغ 5% سنويا.