اليوم السابع
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كروانة بنى سويف.. مريم طالبة بالأزهر تبدع فى تلاوة القرآن الكريم

الجمعة، 04 أغسطس 2023 12:00 ص
كروانة بنى سويف.. مريم طالبة بالأزهر تبدع فى تلاوة القرآن الكريم مريم طالبة المعهد الأزهرى تبدع فى تلاوة القرآن
بنى سويف هانى فتحى

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الطالبة مريم باسم، الطالبة فى الصف الثالث الإعدادى الأزهرى، صوت عذب تميز فى قراءة القرآن الكريم بمحافظة بنى سويف.

"اليوم السابع" التقى الطالبة مريم باسم بالصف الثالث الإعدادى الأزهرى بمعهد فتيات باروط الأزهرى بمحافظة بنى سويف، والتى تلت آيات من الذكر الحكيم بصوت جميل .

وقالت مريم باسم أنها بدأت فى حفظ القرآن الكريم وهى فى الرابعة من عمرها مشيرة إلى أنها نجحت فى حفظ 15 جزء من القرآن الكريم خلال السنوات الماضية.

وأضافت مريم أنها بدأت فى حفظ النصف الثانى من القرآن الكريم الفترة الحالية مشيرة إلى أنها تحلم أن تنتهى من النصف الثانى من كتاب الله هذا العام .

وروت مريم:"أذهب إلى كتاب الشيخ داخل القرية منذ الساعة الثامنة صباحا وحتى صلاة الظهر خمسة أيام أسبوعيا، بعدها أعود إلى المنزل وتراجع ما حفظته طوال اليوم ".

وأشارت مريم إلى أنه فى أيام الدراسة تذهب إلى كتاب الشيخ من بعد صلاة العصر وحتى صلاة المغرب، بعدها تعود إلى المنزل لمراجعة ما حفظته ومذاكرة دروسها المدرسية ".

وقالت الطالبة مريم أنها تستمع إلى العديد من المشايخ المشهورين فى تلاوة القرآن الكريم مؤكده أنها تحلم أن تكون متميزة فى قراءة القرآن الكريم فى المستقبل.

وتابعت "مريم":" أحلم أن انتهى من حفظ القرآن الكريم كاملاً هذا العام حيث وضعت لنفسى جدول زمنى للانتهاء من حفظ كتاب الله كاملا".

واختتمت الطالبة مريم باسم حديثها أنها تحلم أن تكون طبيبة فى المستقبل وأن تلتحق بكلية الطب جامعة الأزهر عقب الانتهاء من دراستها الثانوية الأزهرية بمحافظة بنى سويف.


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تلاوة القرآن الكريم بمحافظة بنى سويف



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