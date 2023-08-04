طرح اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية اليوم بأسعار مخفضة 20%

كتب مدحت وهبة

تستمر منافذ المجمعات الاستهلاكية، التابعة لوزارة التموين بالوجه القبلى، فى العمل اليوم الجمعة، لاستمرار طرح السلع الغذائية وغير الغذائية للمواطنين، وكذلك منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة بأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق بنسبة 20 إلى 25%، كذلك صرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات ضمن مقررات شهر أغسطس الجارى.

ويأتي ذلك في الوقت الذى أكد فيه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة تكفي لفترات طويلة، ويتم طرحها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وبأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير احتياجات المواطنين من كافة السلع الغذائية، لاسيما منتجات اللحوم المجمدة والطازجة، مؤكدا وجود مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية تكفى لفترات طويلة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن استمرار وجود مخزون استراتيجي من جميع المنتجات الغذائية، كما وجه الوزير باستمرار مد مخازن الشركات التابعة لوزارة التموين بجميع السلع الغذائية مع زيادة معدلات ضخ السلع الغذائية ومنتجات اللحوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة في ظل وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات يكفى لفترات طويلة.