جولة مفاجئة لرئيس هيئة المستشفيات التعليمية على مستشفى بنها التعليمى.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، زيارة مفاجئة لمستشفى بنها التعليمي اليوم الجمعة 4 أغسطس، لمتابعة الأداء وانتظام سير العمل بالمستشفى، وذلك في إطار المتابعة المستمرة لوحدات الهيئة.

وبدأت الجولة، بمتابعة سير العمل بتفقد أقسام الاستقبال والطوارئ، حيث حرص على التأكد من تواجد الطاقم الطبي وتوافر خدمات الطوارئ في الجراحات والقسطرة القلبية، وأكد على ضرورة الالتزام بجداول التشغيل.

وأشار رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى ضرورة توخي الدقة في التعامل مع المستلزمات، وضرورة السرعة في التعامل مع الحالات الطارئة، ونبه إلى ضرورة توفر الخصوصية في غرف الكشف، وإعادة توزيع الأسرة.

كما قام رئيس الهيئة، بمناقشة بعض الحالات الموجودة بالرعاية المركزة مع الأطباء المقيمين.