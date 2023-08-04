تعرف على الخدمات التى تتيحها الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة

كتب محمد أسعد

تتيح الإدارة العامة لتراخيص شركات السياحة بوزارة السياحة والآثار مجموعة من الخدمات للمتعاملين معها نستعرضها في السطور التالية.

استخراج ترخيص شركة سياحة.

استخراج ترخيص إنشاء فرع لشركة سياحة.

تعديل بيانات ترخيص شركة سياحة أو فرع.

بدل فاقد/ تالف لترخيص شركة سياحة أو فرع.

استخراج صورة طبق الأصل من ترخيص شركة سياحة أو فرع.

إيقاف مؤقت لنشاط شركة سياحة أو فرع.

إنهاء ترخيص شركة سياحة أو فرع.

تقديم إخطار بالبرامج السياحية الخاصة بالأفواج القادمة إلى مصر.

تقديم إخطار ببيانات السائحين الوافدين عن طريق شركة السياحة.

الموافقة على إصدار مطبوعات/ نشرات/ أدلة سياحية.

تقديم إخطار كشوف الخدمات الشهرية.

تسجيل بيانات العاملين بشركة السياحة.

الموافقة على إصدار تصاريح المنافذ لمندوبي شركة السياحة.

الموافقة على إصدار تصريح بعمل أجانب في شركة السياحة.

استخراج شهادات الخبرة للعاملين بشركة السياحة.

تقديم إخطار بإخلاء طرف العاملين بشركة السياحة.