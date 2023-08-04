تعرف على الأوراق اللازمة للقيد لأول مرة بنقابة التمريض

حددت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة، وهى على النحو التالى:
1-الأوراق المطلوبة للقيد للمرة الأولى بالنقابة:
- صورة من المؤهل الدراسي.
- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
- صورة البطاقة الشخصية.
- عدد 2 صورة شخصية .
- رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .
2- خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة:
- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .
- أصل المؤهل الدراسي.
- أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.
- صورة البطاقة الشخصية .
- عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .
- أصل شهادة الميلاد .
- قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .
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