اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 08:00 م
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تعرف على الأوراق اللازمة للقيد لأول مرة بنقابة التمريض

الجمعة، 04 أغسطس 2023 08:00 م
تعرف على الأوراق اللازمة للقيد لأول مرة بنقابة التمريض كوثر محمود نقيب التمريض
كتبت آية دعبس

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حددت النقابة العامة للتمريض، الأوراق والمستندات اللازم توافرها للحصول على عضويتها والقيد ضمن جداولها، فضلا عن استخراج ترخيص وزارة الصحة، وهى على النحو التالى:

1-الأوراق المطلوبة للقيد للمرة الأولى بالنقابة:

- صورة من المؤهل الدراسي.

- صورة من الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- عدد 2 صورة شخصية .

- رسوم القيد بالنقابة 615 جنية مصري .

 

 

 

2-    خطوات القيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة:

- صورة من إيصال رسوم القيد بالنقابة .

- أصل المؤهل الدراسي.

- أصل الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة.

- صورة البطاقة الشخصية .

- عدد 6 صورة شخصية بالزى الرسمي .

- أصل شهادة الميلاد .

- قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين .


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