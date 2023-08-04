اليوم السابع
Ads
الجمعة، 04 أغسطس 2023 11:20 م
أكرم القصاص

الرئيسية أخبار المحافظات

تسليم مرفقى مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة مياه الوادى الجديد سبتمبر المقبل

الجمعة، 04 أغسطس 2023 11:19 م
تسليم مرفقى مياه الشرب والصرف بالداخلة لشركة مياه الوادى الجديد سبتمبر المقبل جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد بحضور المهندس حسام أحمد رئيس قطاع الوادي الجديد؛ وذلك لبحث موقف المشروعات المُنفذة بنطاق المحافظة.

وأكد المحافظ أنه تم الإتفاق على الانتهاء من استلام الشركة لمرفقي مياه الشرب والصرف الصحي بمركز الداخلة منتصف شهر سبتمبر القادم، وتوفير مقر إداري ومركز لخدمة العملاء بالمركز؛ لتيسير أداء الخدمة للمواطنين. كما تناول اللقاء تأهيل ورفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمنطقة أبو طرطور في إطار خطة المحافظة لتحويل المنطقة لوحدة محلية قروية ومجتمع عمراني متكامل الخدمات.

كما وجه الزملوط بسرعة إنهاء إجراءات نقل تبعية العاملين للشركة لتحقيق الاستقرار الوظيفي، ودفع معدلات التنفيذ للأعمال المتبقية بمشروعات توصيل مياه الشرب بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".


الوادي الجديد

شركة مياه الشرب بالوادى الجديد

مركز الداخلة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار مصريه



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة