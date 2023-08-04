العربية لاستصلاح الأراضي ترد على "المركزي للمحاسبات" حول تقنين الأصول

كتب هانى الحوتى

أعلنت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي ، عن تقدمها بطلبات لتقنين الأراضي غير المملوكة للشركة، وهما أرض قرية أبو بكر بمحافظة البحيرة بمساحة 2342 متر مربع، حيث تم تحرير عقد بيع بين الشركة والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وتم إثبات قطعة الأرض المذكورة بحساب الأصول الثابتة بمبلغ 3 ملايين جنيه، وأرض مطوبس بمحافظة كفر الشيخ بمساحة 8 أفدنة، حيث تم دفع الرسوم المقررة (رسم فحص ورسم معاينة)، وجاري متابعة إجراءات التقنين مع الهيئة، وسيتم التوصل أولًا بأول.

أضافت الشركة، ردًا على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات على القوائم المالية للشركة في 31 مارس عام 2023، أنه تم إعادة تبويب أرض الفرارة وإدراجها ضمن حساب الأصول الثابتة قيد رقم 241 مايو عام 2023، أما بخصوص عمل مطابقة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية للوقوف على أسباب الفروق في ظل سداد الشركة للأقساط الشهرية، وفقًا للجدولة المبرمة بين الطرفين.

وتابع أن الشركة تسعى جاهدة في إنهاء تسجيل الأرض، وتم التعاقد مع مكتب محاماة متخصص في التسجيل بعقد اتفاق مؤرخ في 7 ديسمبر عام 2022؛ لاستكمال السير في جميع إجراءات تسجيل هذه الأرض، وبخصوص الموقف القانوني للشيك الخاص بباقي مديونية الأرض فهو مرتبط بإنهاء إجراءات تسجيل الأرض.

أشار الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إلى اعتماد المذكرة المعروضة على مجلس إدارة الشركة لتحميل مديونية خط المواسير على المستثمرين المنتفعين به بزراعة 28، وقامت إدارة الأراضي بعمل الحصر، وإخطار الشئون القانونية به لاتخاذ الإجراءات القانونية، وقامت بعمل الإنذارات لمطالبة المستثمرين المنتفعين وتحصيل مستحقات الشركة.

وبخصوص النزاع القضائي مع هيئة الثروة السمكية بمساحة 50 فدانًا، أوضحت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، أن هناك طعن منظور بتاريخ 27 نوفمبر عام 2022، وصدر فيه حكم بالنقض والإحالة لمحكمة استئناف طنطا، وتحدد لها جلسة 9 فبراير عام 2023، وبهذه الجلسة تم حجز الاستئناف للحكم لجلسة 9 مايو، والذي نصل على منع تعرض هيئة الثروة السمكية للأرض المباعة من الشركة العربية لصالح المشتري حمادة عبد المقصود وسريانه قانونًا.

ولفت الشركة العربية لاستصلاح الأراضي، إلى أن المعدات المستأجرة للشركة من الغير لا يوجد مثيل لها في الشركة، حيث أن العمل يتطلب في بعض الأحيان معدات بمواصفات معينة تناسب تنفيذ العمل، وهي غير موجودة بالشركة، منوهة إلى أن العمرات الجسيمة التي تمت لبعض المعدات ليست من نفس نوع المعدات التي يتم استئجارها، وسيتم الإعلان عن الدراسات الفنية للأعمار الإنتاجية للأصول التي تم رفع كفاءتها.