اليوم السابع
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أكرم القصاص

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الجزائر تشارك فى اجتماع لجنة المراقبة بأوبك لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية

الجمعة، 04 أغسطس 2023 02:00 ص
الجزائر تشارك فى اجتماع لجنة المراقبة بأوبك لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية محمد عرقاب
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يشارك وزير الطاقة الجزائرى، محمد عرقاب، اليوم الجمعة فى أعمال الاجتماع الوزارى التاسع والأربعين من لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جى ام ام سى) التابعة لمنظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك بلس)، والذى سيعقد عبر تقنية التحاضر المرئى عن بُعد (فيديو كونفرانس).

وبحسب بيان صحفى صدر عن وزارة الطاقة الجزائرية، مساء اليوم/الخميس/، سيخصص اجتماع لجنة المراقبة الوزارية المشتركة (جى ام ام سي) لدراسة أوضاع سوق النفط الدولية، وآفاق تطوره على المدى القصير بالإضافة إلى تقييم مستوى الامتثال للالتزامات المتعلقة بإنتاج الدول الموقعة على إعلان التعاون لشهرى مايو ويونيو الماضيين.


يذكر أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة تجتمع بشكل دورى كل شهرين لتقييم مدى تنفيذ القرارات التى تتخذها منظمة الدول المصدرة للنفط وحلفائها (أوبك +) للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط العالمية


وتعد الجزائر عضوًا فاعلاً فى لجنة المراقبة الوزارية المشتركة إلى جانب كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت ونيجيريا وروسيا وفنزويلا.


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أسواق النفط

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