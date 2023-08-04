اليوم السابع
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الجمعة، 04 أغسطس 2023 06:41 م
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اعرف الأكلات الممنوعة على الأرثوذكس فى صوم العذراء مريم الاثنين المقبل

الجمعة، 04 أغسطس 2023 06:41 م
اعرف الأكلات الممنوعة على الأرثوذكس فى صوم العذراء مريم الاثنين المقبل كنيسة - أرشيفية
كتب: محمد الأحمدى

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يبدأ الأقباط الأرثوذكس صوم العذراء مريم يوم 7 أغسطس المقبل، بالإضافة إلى الأقباط الكاثوليك فى صعيد مصر، وذلك لمدة 15 يوماً تنتهى 22 أغسطس الجارى.

وتعد الكنيسة الأرثوذكسية لصوم العذراء مريم برنامج روحى، وعظات كل يوم، وقداسات يومية أيضًا فى بعض الكنائس، حتى الكنائس التى لا تحمل اسم العذراء، ويقام عيد كبير للسيدة العذراء فى كنيستها الأثرية بمسطرد.

ويعتبر صوم الأقباط الأرثوذكس بعيدًا عن اللحوم وعن البيض والسمك مسموح إلا للمواطنين الذين قرروا النذر حيث يكون لهم طلبات معينة من السيد المسيح فيقررون عدم تناول السمك فى صوم السيدة مريم العذراء.


الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

الاقباط الارثوذكس

صوم العذراء مريم

صوم العذراء



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