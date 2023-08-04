اتهموه بالسرقة وقتلوه.. 4 أفراد ينهون حياة شخص بمركز بلقاس فى الدقهلية

الدقهلية - محمد الحبشي

لقى شخص مصرعه على يد 4 آخرين بقرية كوم اليهود التابعة لمركز بلقاس محافظة الدقهلية، وذلك بعدما اقتحموا منزله وتعدوا عليه بالضرب لاتهامهم له بالسرقة، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس بوصول محمد أحمد محمد إلى المستشفى جثة هامدة ادعاء تعد من آخرين.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص والتحرى تبين تعدى 4 أشخاص على المجنى عليه داخل منزله بالضرب، وذلك بعد مشاجرة بينهم لاتهامهم المجني عليه بالسرقة.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى بلقاس المركزى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين في الحادث.