أوقاف القليوبية تمد فترة قبول طلبات الراغبين في الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية

أعلنت مديرية الأوقاف بالقليوبية برئاسة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة، مد فتح باب قبول طلبات الراغبين في الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية، لاستقبال دارسين جدد للعام الدراسي الجديد حتى 9 أغسطس الجاري، مشيرا إلى أن المديرية مستمرة في تلقي طلبات الالتحاق من الراغبين في الدراسة للعام الدراسي الجديد حتى هذا الموعد.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف، أن المديرية تتلقى طلبات الراغبين فى الالتحاق بمركز الثقافة الإسلامية بالقليوبية، دارسين جدد للعام الدراسي الجديد 2023-2024 من الجنسين ذكور وإناث وفقا للشروط التالية، وهي أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي ليسانس- بكالوريوس والدراسة لمدة عامين، وأن يكون حاصلاً على مؤهل متوسط والدراسة لمدة 3 أعوام، ويتم تقديم طلب إلى مدير المركز مرفق به صورة المؤهل الدراسي مع الاطلاع على الأصل، وتقديم صورة البطاقة الشخصية (قومي)، وتقديم صورة شهادة الميلاد، وتقديم صورتين 4× 6.

وأشار، إلى أنه يتابع المتقدم موعد الاختبار بنفسه وبداية العام الدراسي بنفسه في حالة قبوله، موضحا أن مصروفات الدراسة 400 جنيه فقط، في العام الدراسي، تسدد عقب اجتياز المتقدم اختبار القبول الذي يجريه المركز في هذا الشأن، ويتم السداد على دفعة واحدة أو دفعتين "فيزا"، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد الاختبار عند تقديم الطلب بمقر المركز في مسجد ناصر ببنها، أو قسم شؤون القرآن الكريم بمديرية أوقاف القليوبية.

وعن مميزات الدراسة بالمركز، فقد أكد أنه يتم دراسة أحكام القرآن الكريم وتجويده على أيدي متخصصين، وكذلك دراسة مبادئ التفسير والسيرة والعقيدة واللغة العربية وبعض القضايا المعاصرة في ضوء الفكر الإسلامي الوسطي، والحصول على شهادة معتمدة من وزارة الأوقاف، ويحق لخريجي المركز العمل في الأنشطة القرآنية التي تقيمها وزارة الأوقاف.