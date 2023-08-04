أنواع العلاج البيولوجي لمرض السرطان

توجد عدة أنواع من العلاج البيولوجي ، بما في ذلك: نقل الخلايا بالتبني

مثبطات تكون الأوعية الدموية

العلاج Bacillus Calmette-Guerin

العلاج الكيميائي

لقاحات السرطان

مستقبلات المستضد الكيميري (CAR) بالخلايا التائية

العلاج السيتوكيني

العلاج الجيني

مُعدِّلات نقاط التفتيش المناعية

المناعية

الأجسام المضادة وحيدة النسيلة

العلاج بالفيروسات الحالة للأورام

بشكل عام ، تعمل العلاجات البيولوجية من خلال:

العلاج الدوائي المستهدف.

تحفيز جهاز المناعة لمهاجمة الخلايا السرطانية. هناك عدة طرق يمكن للعلاجات البيولوجية من خلالها تحقيق هذا الهدف. على سبيل المثال ، يمكن حقن المواد الكيميائية التي تحفز خلايا الجهاز المناعي في جسمك. أو يمكن تدريب عينة من خلايا الجهاز المناعي في المختبر لمهاجمة الخلايا السرطانية قبل إعادة إدخالها إلى جسمك.

تسهيل التعرف على الخلايا السرطانية لجهازك المناعي. يمكن أن يستهدف العلاج البيولوجي أيضًا الخلايا السرطانية ، مما يؤدي إلى تشغيل أو إيقاف إشارات الخلايا التي تساعدها على التملص من خلايا الجهاز المناعي. على سبيل المثال ، يمكن للأدوية التي تسمى مثبطات نقاط التفتيش المناعية أن تستهدف مستقبلات كيميائية معينة على الخلايا السرطانية ، مما يحجب الإشارات التي ترسلها الخلايا السرطانية لتثبيط جهاز المناعة.