6 نصائح للتغذية السليمة للطفل.. تدعمه جسديا ونفسيا

كتبت فاطمة ياسر

التغذية السليمة للطفل تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول على طفل ذى جسم صحي، والاهتمام بنوعية الطعام من أهم الحيل التى تحافظ على صحتنا ضد الإصابة بالعديد من الأمراض، وخاصة تغذية الأطفال في مرحلة البناء.

وحول ذلك تقدم الدكتورة آمال أحمد استشاري التغذية طب القصر العيني، أهم وأبرز الأطعمة التي يمكن تناولها وتقديمها للطفل، وتحد من إصابته بالأمراض، ومنها:

-الشوفان يمد جسم الطفل بالألياف التي يحتاجها و الطاقة، كما أنه غني بالعديد من العناصر الغذائية الهامة، ومنها فيتامين ب، والبروتين، ومضادات الأكسدة.

- الأسماك تناولها يساعد على تنشيط و تقوية قدرة المخ و يزيد من التركيز ويشعر طفلك بالراحة النفسية، ولذا بإعطائه لطفلك مرتين في الأسبوع.

-الفول و العدس من الأغذية الغنية بالبقوليات التي تساهم بشكل كبير في بناء الطفل، وتقوية بنيانه وجسمه، كما أن تناولهم يشعرهم بالراحة النفسية.

- البيض يزيد من الحفاظ علي صحتهم، و أيضا يساعدهم علي بناء عضلات في الجسم و التخلص من الدهون، وإمداد الجسم بالبروتين.

- الاهتمام بتعرض الطفل لإشاعة الشمس بداية من شهره الرابع يعد من اهم الاشياء التي ينصح بالقيام بها، و ذلك لإمداده بفيتامين" د " الذي يساعد علي بناء و تقوية العظام، و يحد من الاصابة بهشاشة العظام.

-المشروبات الساخنة منها الزنجبيل والقرفة، التي تساعد علي تنظيف الامعاء و التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.