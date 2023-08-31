5 أطعمة غنية بالعناصر الغذائية.. مفيدة للأظافر والبشرة والشعر

كتبت ميرفت رشاد

أظافرنا وشعرنا وبشرتنا غالبًا ما تخبرنا بمدى صحتنا، وهي علامات على مدى صحة نظامنا الغذائي، فى السطور التالية نستعرض خمسة من أفضل العناصر التي تقدم بعضًا من المكونات الغذائية الأكثر شمولاً لتوفير أظافر وشعر وبشرة صحية، وفقا لما نشره موقع "onegreenplanet".



أطعمة مفيدة للبشرة والشعر والأظافر

1. اللوز

اللوز غني بفيتامين E، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية التي تدعم إنتاج الكولاجين وتوفر فوائد مضادة للالتهابات للجسم، يحتوي اللوز أيضًا على كمية كبيرة من البروتين النباتي الغني بالأحماض الأمينية اللازمة لدعم نمو الكولاجين وتقوية الجسم، يعد اللوز أيضًا مصدرًا رائعًا للكالسيوم، الذي يوفر الدعم الغذائي لعظامنا وشعرنا وجلدنا وأسناننا وأظافرنا.

2. الخضراوات

يمتص جسمك العناصر الغذائية من الأطعمة الخضراء، يتم توفير الفيتامينات A وC وE وK وحتى فيتامينات B والحديد لجسمك عند تناول الخضار الورقية، تحتوي الأطعمة الخضراء مثل السبانخ والقرنبيط واللفت والجرجير والكرنب أيضًا على كمية جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، المعادن ضرورية لصحة أظافرك وشعرك وبشرتك، كما أنها غنية بالمياه لذا فهي لن تسبب الجفاف لجسمك وتوفر بيئة قلوية لإزالة السموم من الجسم.

3. الخضراوات الجذرية البرتقالية

تحتوي البطاطا الحلوة والجزر قرع العسل على كميات عالية من فيتامين أ الذي يدعم أظافرك وشعرك وبشرتك أيضًا، هذه الأطعمة غنية أيضًا بفيتامين C، وهو مضاد للأكسدة يقلل من التوتر الذي يمكن أن يضعف الكولاجين والإيلاستين والكيراتين في الجسم، يعمل فيتامين C أيضًا كمضاد للأكسدة لمكافحة إنتاج الجذور الحرة التي يمكن أن تؤدي إلى الشيخوخة.

4. بذور قرع العسل

تعتبر بذور قرع العسل من أقوى البذور المغذية والقلوية التي يمكنك تناولها، فهي غنية بالبروتين والحديد والمغنيسيوم والبوتاسيوم والبيوتين وأحماض أوميجا 3 الدهنية، تعمل بذور قرع العسل على تحسين مزاجك وطاقتك وبالطبع أظافرك وشعرك وبشرتك، تناولي ربع كوب يوميًا وسترين أظافرًا وشعرًا أقوى وبشرة أكثر نقاءً في وقت قصير.

5. الشوفان

يتمتع الشوفان بفوائد محددة ستقدرها أظافرك وشعرك وبشرتك. وتشمل هذه العناصر الغذائية البروتين والبيوتين وفيتامينات ب الأخرى، والخصائص المضادة للالتهابات، والمغنيسيوم، والبوتاسيوم، كما أنها مليئة بالألياف ومضادات الأكسدة، الشوفان يقلل الالتهاب، وينظف البشرة، ويقلل التوتر، ويزود خلاياك بالدعم الغذائي .

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طعمة أخرى مفيدة لشعرك:

عين الجمل - جميع الخضراوات الخضراء- الكينوا -بذور الشيا –افوكادو -الطحينة (زبدة بذور السمسم)- عدس-حمص –التوت.