18 رحلة طيران سياحية أوروبية تصل مطار مرسى علم الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى اليوم الخميس، 18 رحلة طيران أوروبية سياحية ضمن 139 رحلة أسبوعية بدأ المطار فى استقبالها من السبت الماضى وتستمر حتى غداً الجمعة.

وتجرى السلطات المختصة بمطار مرسى علم ، عملية تسهيل إجراءات الوصول مع تشديد الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين من عدة دول مختلفة أغلبها أوروبية، ونقلهم إلى الفنادق المختلفة للاستمتاع بإجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وكشف جدول الوصول، استقبال 18 رحلة طيران بينها 7 رحلات من ايطاليا، ورحلتين داخليتين، و4 رحلات من التشيك، ورحلتين من سويسرا ورحلة من هولندا، ورحلة من احدى المطارات الالمانية.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل بداية من السبت الماضى وحتى غدا الجمعة 139 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من 11 دولة حول العالم أغلبها من التشيك وإيطاليا وبولندا، وكذلك ألمانيا والنمسا والمجر وبلجيكا وهولندا وسلوفاكيا.