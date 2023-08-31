وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 3 مستوطنين فى عملية دهس غرب رام الله

رام الله (أ ش أ)

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بوقوع عملية دهس خطيرة فى قرية بيت سيرا غرب محافظة رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن هناك ثلاث إصابات خطيرة جراء عملية الدهس، مشيرة إلى أن جيش الاحتلال أطلق النار على منفذ عملية الدهس وقام بتحييده، فيما يشير إلى استشهاده.

وفى وقت سابق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الخميس، 13 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اعتقلت تسعة فلسطينيين من قرى وبلدات محافظة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، وذلك بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، فيما جرى اعتقال ثلاثة شبان من محافظة "رام الله" والبيرة بوسط الضفة الغربية. وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال شاب من مُحافظة "سلفيت" الواقعة شمال الضفة الغربية والتي يزداد فيها عدد المُستوطنين الإسرائيليين على عدد المواطنين الفلسطينيين، وذلك بعد مُداهمة منزله وتفتيشه.

كما هاجم مستوطنون إسرائيليون متطرفون، مساء أمس الأربعاء، سيارات المواطنين الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة.

وأفاد شهود عيان – بحسب وكالة وفا - بأن مستوطنين قاموا برشق سيارات الفلسطينيين في القدس بالحجارة، ما أدى لتحطيم زجاج عدد من المركبات المارة.

وفي سياق متصل، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في مخيم شعفاط شمال القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية فلسطينية، إنه بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال لأحياء من المخيم، أغلق جنود الاحتلال الحاجز العسكري الرئيسي الذي يربط المخيم بمدينة القدس، ومنعوا المواطنين من الدخول أو الخروج منه.