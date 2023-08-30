اليوم السابع
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استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى القدس المحتلة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 10:02 م
استشهاد شاب فلسطينى برصاص الاحتلال فى القدس المحتلة القدس المحتلة
كتب أحمد جمعة

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استشهد شاب فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب باب العامود في مدينة القدس المحتلة، وأفادت مصادر محلية بأن عناصر من شرطة الاحتلال أطلقوا النار صوب شاب-لم تعرف هويته بعد- قرب باب العامود، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، وترك ينزف دون تقديم أي إسعافات له، ليرتقي شهيدا.

وزعمت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشاب الفلسطيني نفّذ عملية طعن، أدت إلى إصابة مستوطن بجروح متوسطة.

وأظهرت مقاطع فيديو الشاب وهو ملقى على الأرض وينزف دما، وسط انتشار لشرطة الاحتلال وتجمع للمستوطنين في المكان.

كما اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الصحفيين الفلسطينيين وأبعدتهم عن المكان.

 

 


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