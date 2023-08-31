وزير الأوقاف: الذكاء الاصطناعى أداة يجب توظيفها فى خدمة المشروع الدعوى

كتب: محمد الأحمدى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" إنه لم يعد لدينا أدنى رفاهية أو فسحة من الوقت لاقتحام عالم الفضاء الإلكتروني بشجاعة وتوظيف جميع التقنيات الحديثة وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي في خدمة مشروعنا الدعوي العلمي التثقيفي الهادف إلى نشر الفكر الوسطي المستنير الذى يبنى ولا يهدم ويعمر ويصنع الحضارة الإنسانية الشاملة الراقية.

وأوضح الوزير في منشور آخر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" أن الذكاء الاصطناعى وسيلة وأداة يجب توظيفها بقوة في كل ما يحمل الخير ويحقق النفع للإنسانية جمعاء.

وتكثف وزارة الأوقاف جهودها لعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، والبرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقى فى بناء الوعى الدينى الوسطى الرشيد المستنير، ومن بين هذه الأنشطة كانت مقارئ القرآن الكريم التى انتشرت فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وتنوعت ما بين مقارئ خاصة للأئمة المعتمدين، ومجالس إقراء على يد كبار قراء القرآن الكريم، ومقارئ للجمهور من الرجال وأخرى خاصة بالسيدات تترأسها واعظات معتمدات.

وتعقد الوزارة، مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية عقب صلاة ظهر يوم الإثنين من كل أسبوع، كما تعقد مقارئ خاصة للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس لتواصل رسالتها فى العناية بالقرآن الكريم خدمة لكتاب الله (عز وجل)، فى عدد من المحافظات، حيث تعقد المقرأة عقب صلاة عصر يوم السبت من كل أسبوع بمصلى السيدات، برئاسة شيخات المقارئ.