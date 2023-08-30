اليوم السابع
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وزير الأوقاف يعلن أفضل عشر مديريات أداء فى مقارئ الأئمة

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 01:28 م
وزير الأوقاف يعلن أفضل عشر مديريات أداء فى مقارئ الأئمة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب - لؤي علي

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أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أفضل عشر مديريات أداء في مقارئ الأئمة، وذلك في إطار متابعة الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم لمقارئ الأئمة غير الأعضاء بالمديريات الإقليمية.

وجاءت قائمة أفضل عشر مديريات أداء في مقارئ الأئمة على النحو التالي:

1- الشرقية

2- البحيرة

3- الدقهلية

4- الغربية

5- المنوفية

6- أسيوط

7- القاهرة

8- دمياط

9- الوادي الجديد

10- الأقصر

وتكثف وزارة الأوقاف جهودها لعودة الأنشطة الدعوية إلى المساجد، والبرامج والأنشطة الدعوية، وعودة المسجد إلى دوره الحقيقى فى بناء الوعى الدينى الوسطى الرشيد المستنير، ومن بين هذه الأنشطة كانت مقارئ القرآن الكريم التى انتشرت فى جميع المساجد على مستوى الجمهورية، وتنوعت ما بين مقارئ خاصة للأئمة المعتمدين، ومجالس إقراء على يد كبار قراء القرآن الكريم، ومقارئ للجمهور من الرجال وأخرى خاصة بالسيدات تترأسها واعظات معتمدات.

وتعقد الوزارة، مقارئ القرآن الكريم للأئمة والأعضاء الرسميين بمساجد الجمهورية عقب صلاة ظهر يوم الإثنين من كل أسبوع، كما تعقد مقارئ خاصة للسيدات من الواعظات والمحفظات وعضوات هيئة التدريس لتواصل رسالتها فى العناية بالقرآن الكريم خدمة لكتاب الله (عز وجل)، فى عدد من المحافظات، حيث تعقد المقرأة عقب صلاة عصر يوم السبت من كل أسبوع بمصلى السيدات، برئاسة شيخات المقارئ.


وزير الأوقاف

الأوقاف

مقارئ الأئمة

المقارئ



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