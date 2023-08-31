وداعًا للانتفاخ.. 5 مشروبات صباحية منعشة هتخلصك من الغازات

كتبت ميرفت رشاد

يمكن التعامل مع الانتفاخ وعسر الهضم غير المرغوب فيه في الصباح من خلال بعض التغييرات الأساسية في طقوسك الصباحية، قمنا بتنظيم قائمة من المشروبات الصباحية التي يمكن أن تساعدك على بدء اليوم وتنظيم أمعائك بشكل صحي، كل ما عليك فعله هو فحص مخزن المؤن الخاص بك واختيار النوع المناسب من المكونات لإعداد مشروبات الصباح من مطبخك، وفقا لما نشره موقع " food.ndtv".

مشروبات صباحية للتخلص من عسر الهضم والانتفاخ:

1. مياه الكمون:

يساعدك ماء الكمون الغني بمضادات الأكسدة على التخلص من السموم وطردها، بالإضافة إلى ذلك، فهو يحتوي على تأثيرات طاردة للغازات تساعد في الحفاظ على برودة أمعائك ومنع الانتفاخ والحموضة وغير ذلك الكثير.

2. المياه المالحة الوردية:

امنح صباحك بداية جديدة مع ماء التخلص من السموم اللذيذ المصنوع من الملح الوردي والزنجبيل والعسل، كل ما عليك فعله هو غلي الزنجبيل في الماء، ثم تصفيته، وإضافة الملح وبعض العسل، يمكن للأشخاص الذين يعانون من مشاكل السكر في الدم تجنب إضافة العسل إلى مشروباتهم.

3. مشروب الكركم :

لقد كان (الكركم) جزءًا من الممارسة الطبية التقليدية ، يمكنك مزج الكركم والزنجبيل والفلفل الأسود وبعض العسل في الماء الدافئ وأخذ رشفة.

4. ماء الخيار والنعناع:

قم بإعداد زجاجة من ماء التخلص من السموم مع الخيار والنعناع والليمون واشربها طوال اليوم، في حين أن النعناع يهدئ المعدة، فإن الخيار والليمون يوفران مضادات الأكسدة لطرد السموم الزائدة المخزنة في الجسم.

5. شاي الزنجبيل والليمون:

يعد الشاي أحد المشروبات الأكثر شعبية في العالم لجميع الأسباب الصحيحة، تم استخدام هذا المشروب المتبل مع القليل من الزنجبيل والعسل والليمون منذ فترة طويلة لعلاج المشاكل المتعلقة بالأمعاء، بما في ذلك الحموضة وعسر الهضم.

اختر مشروبًا صحيًا واحدًا من القائمة وجربه لصباح صحي ومفيد، لكن تذكر تناوله باعتدال، لأن الإفراط في أي شيء ليس جيدًا لصحتك.