اليوم السابع
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للأغراض الزراعية والبحثية..

هيئة الاستشعار تعلن عن إطلاق القمر الصناعى "NEOSat-1" خلال عامين.. إنفوجراف

الخميس، 31 أغسطس 2023 12:36 ص
هيئة الاستشعار تعلن عن إطلاق القمر الصناعى "NEOSat-1" خلال عامين.. إنفوجراف إنفوجراف

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قال الدكتور تامر مكى القائم بعمل رئيس شعبة علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي كشففها في عدة نقاط مختلفة نوضحها في الأتى:

 

جار العمل على تصميم وتصنيع قمر صناعى للأغراض الزراعية والبحثية (NEOSat-1)

 

القمر يزن 10-12 كجم ومن المقرر إطلاقه خلال عامين

 

سيتم استحداث بعض التكنولوجيات الجديدة فى كل من أنظمة القمر منها:

 

•    نظام حاصل على دعم دولى للتحكم والملاحة والتوجيه الخاص بالقمر

 

•    جارى تطوير هذا النظام أيضا باستخدام الذكاء الصناعى

 

 

•    سيتم استخدام النانو تكنولوجى فى تصنيع العوازل الشعاعية والحرارية للقمر

 

•    تصميم وتصنيع هوائى إلى جانب الحاسب المحمول على متن القمر

إنفوجراف
إنفوجراف

 

 


الاستشعار من البعد

القمر الصناعى

NEOSat

قمر صناعى للأغراض الزراعية

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