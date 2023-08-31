هيئة الاستشعار تعلن عن إطلاق القمر الصناعى "NEOSat-1" خلال عامين.. إنفوجراف

قال الدكتور تامر مكى القائم بعمل رئيس شعبة علوم الفضاء والدراسات الاستراتيجية فى الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء والتي كشففها في عدة نقاط مختلفة نوضحها في الأتى:

جار العمل على تصميم وتصنيع قمر صناعى للأغراض الزراعية والبحثية (NEOSat-1)

القمر يزن 10-12 كجم ومن المقرر إطلاقه خلال عامين

سيتم استحداث بعض التكنولوجيات الجديدة فى كل من أنظمة القمر منها:

• نظام حاصل على دعم دولى للتحكم والملاحة والتوجيه الخاص بالقمر

• جارى تطوير هذا النظام أيضا باستخدام الذكاء الصناعى

• سيتم استخدام النانو تكنولوجى فى تصنيع العوازل الشعاعية والحرارية للقمر

• تصميم وتصنيع هوائى إلى جانب الحاسب المحمول على متن القمر