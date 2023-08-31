ندوة عن خطورة الزواج المبكر وأضراره النفسية على الأطفال بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

عقدت الوحدة الفرعية لحماية الطفل بمركز ومدينة القرنة غرب محافظة الأقصر ، برئاسة إيمان عبد الحليم، فعاليات ندوة عن خطورة وأضرار الزواج المبكر والأضرار النفسية والصحية التي تصاب بها الأطفال اللاتي يتعرضن للزواج قبل بلوغ السن القانوني، وذلك تحت رعاية المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، وبتوجيهات حسام محمدين مهران رئيس مركز ومدينة القرنة.

تم خلال فعاليات الندوة التى عقدت بالتنسيق مع إدارة الشئون الاجتماعية والرائدات الريفيات، استعراض أضرار الزيجات المبكرة، مثل حرمان أى طفلة من استكمال تعليمها وحرمانها من حقوقها كطفلة مثل أقرانها، مما يجعلها أكثر عرضة للسلوك العدواني وأكثر ميولا للعزلة، وبذلك تصبح طفلة تربي أطفال تجهل أساليب التربية السليمة، وذلك لعدم إكتمال النمو العقلى والجسماني لديها، وأيضاً قد تصاب الطفلة بنزيف قد يودي بحياتها.

ومن جانبها، قالت نجوى إبراهيم مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بديوان عام المحافظة، إنه وجب التنويه لهذه المشكلات وذلك بمشاركة رجال الدين لرفع الوعي، حيث تقوم الأسرة في مثل هذه الحالات أيضا بتوثيق الزواج عرفياً، وغالباً تحدث مشاكل وخلافات بين الزوج والزوجة لعدم إكتمال النمو العقلي للزوجة أو كليهما، مما قد يتسبب في حدوث طلاق مع وجود أطفال وقد يرفض الأب غالباً نتيجة هذه خلافات الإعتراف بهم، ولا تجد الزوجة طريقاً لإستخراج شهادة ميلاد رضيعها وعدم حصوله حتى على أبسط حقوقه وهي الهوية والرعاية الصحية، ولا حتى أبسط حقوقها في حصولها على وثيقة طلاق، حيث أنها لا يوجد لديها وثيقة زواج وتصبح من رواد محكمة الأسرة بدلاً من أن تنعم باللعب مثل قريناتها من الأطفال.



حضور ندوة عن خطورة الزواج المبكر والأضرار النفسية والصحية للأطفال