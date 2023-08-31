منصة أيادى مصر تشارك بمعرض الحرف اليدوية والتراثية فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شاركت منصة أيادي مصر ، بديوان عام محافظة الأقصر، برئاسة نجوى على النوبى فى ورشة العمل الافتتاحية لمنسقي مشروع أيادي مصر بالمحافظات، وذلك بالإضافة إلى افتتاح معرض "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية بالمحافظات، وذلك بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وإشراف الدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر.

كما قام اللواء هشام آمنة، والدكتورة نيفين القباج، والمحافظون بجولة داخل المعرض لتفقد المعروضات والمنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها المحافظات المصرية منها جناح محافظة الأقصر الذى شارك به مجموعة متميزة من أبناء أصحاب الحرف اليدوية والتراثية والذى أثنى عليه وزير التنمية المحلية ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وحضر الفعاليات عدد من المحافظين ونواب المحافظين، وتوماس شاما الممثل المقيم لمؤسسة هانس سايدل الألمانية في مصر، وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

كما أشاد الحضور بجودة وتنوع المعروضات الموجودة في المعرض، وأن مثل هذه المعارض تعد فرصة جيدة لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية، وذلك من خلال توفير منافذ لبيع وعرض هذه المنتجات في مناطق حيوية مقابل بيع سلع بأسعار مدعمة تناسب المواطنين.

فيما بدأت منصة أيادى مصر بمحافظة الأقصر، أعمال ترويج المنتجات الخاصة بالسيدات والفتيات المتدربات ضمن خطة عمل المنصة داخل محافظة الأقصر، عبر تنظيم أول معرض لتسويق تلك المنتجات بالتعاون مع فرع النادى الأهلى بالأقصر، بعدد 20 سيدة وفتاة من الحرفيات المتميزات فى العمل اليدوى بالمحافظة واللواتي تم تدريبهم على أيدي متخصصات داخل المنصة، وذلك بناءاً على تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتحت رعاية المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتوجيهات الدكتورة مريم سراج الدين مدير مشروع أيادي مصر بوزارة التنمية المحلية، وبرئاسة نجوى على النوبى رئيس منصة أيادي مصر بديوان عام محافظة الأقصر.