نائب محافظ الجيزة تلتقى بعض سكان مساكن روضة السودان وتوجه بسرعة حل الشكاوى

كتبت – مرام محمد

تابعت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، وإيهاب الحنفي المنسق العام لصندوق التنمية الحضارية، خلال جولة تفقدية، أعمال التطوير الجارية بمساكن روضة السودان بحى الدقي للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدوري على مقار الخدمات للوقوف على سير العمل بها ومتابعة أعمال التطوير لمتابعة نسب الإنجاز بمختلف أنحاء المحافظة.

شملت جولة نائب المحافظ المرور على مبنى الخدمات بالمشروع، حيث تابعت سير العمل بأقسام وإدارات المبنى، ووجهت بضرورة إنجاز طلبات المواطنين وسرعة تلبية احتياجاتهم.

وتضمنت الجولة متابعة أعمال الرصف وتركيب بلاط الإنترلوك بعدد من الشوارع ضمن خطة التطوير الجارية بمحيط العقارات.

وعقدت هند عبد الحليم لقاء للمواطنين من أهالى روضة السودان للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم، ومدى رضائهم عنها بمقر حي الدقي، موجهة ببحث عدد من الشكاوى التى تقدموا بها وسرعة الرد عليها.

رافق نائب المحافظ، اللواء أحمد عبد الفتاح رئيس حى الدقى.



نائب محافظ الجيزة تلتقي أهالي روضة السودان بحى الدقى



نائب محافظ الجيزة تلتقي أهالي روضة السودان بحى الدقى



نائب محافظ الجيزة تلتقي أهالي روضة السودان بحى الدقى



نائب محافظ الجيزة تلتقي أهالي روضة السودان بحى الدقى