وذكرت قناة "إيه بي سي" الأمريكية أن معظم الضحايا من عمال المصنع والنجارين الذين كانوا نائمين في الغرف بالإضافة إلى مالك المصنع ونجله، مشيرة إلى أن ثلاثة أشخاص تمكنوا من القفز من الطابق الثاني في المصنع المؤلف من طابقين ما أدى إلى إصابتهم ونقلهم إلى أحد المستشفيات من أجل تلقي العلاج.

وأضافت القناة أنه تم إخماد الحريق في قرية "تاندانج سورا" بضواحي مدينة "كويزون سيتي" خلال ساعتين، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق من أجل الوقوف على أسباب وملابسات اندلاع هذا الحريق.