وذكر المركز أن أكثر من 35 ألف شخص نزحوا من منازلهم جراء الإعصار فيما يجري التحقيق في تقارير بفقدان عدد من الأشخاص، وذلك حسبما أوردت شبكة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية. 

وتسبب الإعصار في تدمير عشرات المنازل وإحداث خسائر في البنى التحتية بقيمة 41 مليون بيزو فلبيني، فيما لا زالت السلطات تحصر حجم الخسائر في القطاع الزراعي.