اليوم السابع
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السيطرة على حريق بمجمع الورش بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية

الخميس، 31 أغسطس 2023 01:01 م
السيطرة على حريق بمجمع الورش بمدينة العاشر من رمضان بالشرقية حريق - أرشيفية
الشرقية فتحية الديب

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تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الشرقية، من السيطرة على حريق محدود نشب بتجمع أخشاب بمجمع الورش نطاق قسم ثانى بمدينة العاشر من رمضان، وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق بمجمع الورش نطاق قسم ثانى العاشر من رمضان، بدائرة مدينة العاشر من رمضان.
 
دفعت قوات الحماية المدنية بـ4 سيارات إطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد النيران، وتبين من التحريات الأولية نشوب الحريق في تجمع أخشاب،  وذلك دون إصابات أو خسائر في الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.
 
 
 

 


العاشر من رمضان

حريق مجمع الورش

قسم ثانى العاشر من رمضان

الشرقية



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