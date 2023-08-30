الدفاع الروسية: استهداف مراكز قيادة واستطلاع للجيش الأوكرانى

أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن قواتها استهدفت مراكز للقيادة والاستطلاع تابعة للجيش الأوكرانى.
وقالت الوزارة - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة مكثفة بأسلحة عالية الدقة بعيدة الدمى تطلق من البحر والجو، على مواقع قيادة واستطلاع للعدو، وقد حققت الضربة هدفها وأصابت كل المواقع المستهدفة.
وأضافت الوزارة أن القوات الأوكرانية خسرت نحو 760 جنديا على محاور القتال الأساسية خلال اليوم الماضي ، مشيرة إلى أنه على محور دونيتسك تم صد 5 هجمات وخسائر العدو تبلغ حوالي 380 جنديا، وتدمير مستودعات وقود وذخيرة للواء 35 مشاة البحرية الأوكرانية ، وعلى محور زابوروجيه تم صد 9 هجمات في منطقة بلدتي رابوتينو وفيربنويه، والقضاء على نحو 85 جنديا للعدو.
وتابعت أنه على محور كوبيانسك تم صد 3 هجمات ومقتل 85 جنديا أوكرانيا ، بالإضافة إلى تصفية نحو 60 جنديا أوكرانيا على محور كراسني ليمان، و15 آخرين على محور خيرسون، فيما بلغت خسائر العدو على محور جنوب دونيتسك 120 جنديا.
وأشارت الى تدمير مقر المجموعة العملياتية التكتيكية "دونيتسك"، ومركز الاتصالات للواء 24 الميكانيكي للقوات الأوكرانية ، وتدمير 4 زوارق عسكرية سريعة مع مجموعات إنزال من جنود قوات العمليات الخاصة الأوكرانية يصل عددهم الإجمالي إلى 50 شخصا ، واعتراض صاروخ من نظام هيمارس وإسقاط 28 طائرة بدون طيار أوكرانية.
وفى السياق ذاته ذكرت الدفاعات الجوية الروسية أنها تمكنت من إسقاط مسيرة أوكرانية بمقاطعة بريانسك وأخرى بمقاطعة كالوغا الحدوديتين مع كييف.
وقال حاكم مقاطعة بريانسك ألكسندر بوجوماز ـ وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء، إن قوات الدفاع الجوي تمكنت من إسقاط مسيرة أوكرانية في المقاطعة دون وقوع أية إصابات تذكر.
من جانبه، أوضح حاكم مقاطعة كالوغا الواقعة جنوب غربي روسيا أنه تم إسقاط مسيرة (طائرة بدون طيار) على أراضي منطقة دزيرجينسكي دون وقوع إصابات، لتصبح بذلك الثالثة التي تسقطها الدفاعات الجوية خلال اليوم في المقاطعة.
ويأتي هذا في الوقت الذي يكثف فيه نظام كييف من هجماته على منشآت مدنية في الأراضي الروسية عقب فشل الهجوم الأوكراني المضاد.
ومن ناحية أخرى، انتقد رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الروسي سيرجي ناريشكين كافة المخططات والأعمال التي يقوم بها حلف شمال الأطلنطي (الناتو) في المنطقة خاصة ضد موسكو، واصفًا هذه الأعمال بـ"العدائية".
وقال ناريشكين ـ خلال افتتاح معرض مكرس لعدوان الناتو ضد يوغسلافيا في دار المجتمع التاريخي بالعاصمة موسكو، وفقًا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية ـ "إن العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا هي رد حاسم على عدوان الناتو ضد بلدنا".
وأدان حرب الناتو ضد يوغسلافيا، قائلًا: "إن حلف الناتو لم يتعلم أي دروس مما فعله سابقًا".
وعلى صعيد آخر، أصيب ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص إثر شن هجوم روسي واسع النطاق باستخدام طائرات بدون طيار وصواريخ.
وقال رئيس قسم شرطة كييف "أندريه نيبيتوف" - على موقع التواصل الاجتماعي (تليجرام)، وفقًا لوكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية اليوم الأربعاء، إن امرأة تبلغ من العمر 69 عامًا أصيبت بحروق عندما اشتعلت النيران في منزلها بسبب سقوط الحطام، فيما أصيب رجلان، يبلغان من العمر 43 و49 عاما، بجروح طفيفة، منوهًا بأن كييف لم تشهد مثل هذا الهجوم القوي منذ فصل الربيع.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أمر، في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، مشيرا إلى أن هذه العملية جاءت استجابة لطلب المساعدة من رؤساء جمهوريات دونباس.
وشدد بوتين على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
من جانبه، وجه وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو اليوم الأربعاء، بزيادة إنتاج وسائل الكشف الرادارية المستخدمة في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
وذكرت الدفاع الروسية - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - أن وزير الدفاع الروسي طرح على شركات الدفاع مهمة لزيادة إنتاج وإصلاح وسائل الكشف الرادارية التي تستخدمها القوات الروسية في العملية العسكرية الخاصة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة