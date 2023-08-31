المجلس العسكرى فى الجابون يبقى حظر التجول ساريا حتى إشعار آخر

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أعلن المجلس العسكري في الجابون إبقاء حظر التجوال ساريا "حتى إشعار آخر"، كما قرر إعادة بث وسائل الإعلام الفرنسية، التي تم تعليقها يوم الاقتراع الرئاسي، وفق بيان متلفز بث الأربعاء.

وأعلن متحدث عسكري - في البيان - أن الرئيس الانتقالي الجديد في الجابون، الجنرال بريس أوليجي نجيما "أمر بإعادة توصيل الألياف الضوئية وعودة بث القنوات الإذاعية والتلفزيونية الدولية" في البلاد.

وكان "حظر البث المؤقت" استهدف وسائل الإعلام الناطقة بالفرنسية حصريا، وهي فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وقناة "تي في 5 موند" بتهمة "الافتقار إلى الموضوعية والتوازن".

وصرح الجنرال أوليجي نجيما - في وقت سابق - بأن الرئيس علي بونجو أونديمبا قد "أحيل على التقاعد"؛ وهو قيد الإقامة الجبرية ولديه كل حقوقه.

وقال "هو مواطن جابوني عادي مثل أي شخص آخر"، مضيفا أنه "لم يكن لديه الحق في تولي فترة ولاية ثالثة، وانتهك الدستور.. لذلك قرر الجيش تولي مسؤولياته".

وفرضت الحكومة في الجابون مساء السبت حظرا للتجول اعتبارا من الأحد، وعلقت استخدام الإنترنت "لمنع انتشار الدعوات إلى العنف"، وذلك بالتزامن مع إغلاق مراكز الاقتراع، في إطار انتخابات يسعى من خلالها الرئيس علي بونجو أونديمبا للفوز بولاية ثالثة.. وبعد وقت قصير من إعلان فوز "بونجو" بولاية ثالثة، ظهرت مجموعة تضم نحو 12 عسكريا عبر شاشة تلفزيون "جابون 24" من القصر الرئاسي لإعلان "إنهاء النظام القائم" و"حل مؤسسات الدولة". وقال العسكريون - في وقت لاحق - إن بونجو رهن الإقامة الجبرية محاطا بعائلته وأطبائه، فيما أوقف أحد أبنائه بتهمة "الخيانة العظمى".

وأعلن أحد العسكريين - وهو كولونيل في الجيش، في بيان بث بعد ذلك عبر القناة الأولى في التلفزيون الجابوني - "نحن قوات الدفاع والأمن المجتمعة ضمن لجنة المرحلة الانتقالية وإعادة المؤسسات قررنا باسم الشعب الجابوني الدفاع عن السلام من خلال إنهاء النظام القائم". وأوضح: "لهذه الغاية، ألغيت الانتخابات العامة التي جرت في 26 أغسطس 2023 فضلا عن نتائجها".

كما أعلن العسكريون - في بيان - حل "كل المؤسسات: الحكومة ومجلس الشيوخ والجمعية الوطنية والمحكمة الدستورية"، ودعوا المواطنين إلى "الهدوء ونجدد تمسكنا باحترام التزامات الجابون حيال الأسرة الدولية" مؤكدين إغلاق حدود البلاد "حتى إشعار آخر".