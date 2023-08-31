انتعاش السياحة الخارجية بمطروح واستقبال 205 رحلات طيران شارتر

مطروح _ حسن مشالي

أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على استمرار التدفق السياحي الخارجي، من عدد من الدول الأجنبية، عبر طيران الشارتر بمطارى مطروح والعلمين، وأن المحافظة تشهد حالة من الرواج والنشاط السياحي، سواء من السياحة الداخلية أو السياحة الخارجية، وخاصة مع استمرار توافد رحلات طائرات الشارتر أسبوعيا والتى بلغت 205 رحلات شارتر حتى الآن.

وأوضح محافظ مطروح، فى بيان صحفي، أن مطار مطروح الدولي أستقبل 159 رحلات شارتر، ومطار العلمين 46 رحلة طيران شارتر، منذ بداية موسم الصيف السياحي، في شهر مايو الماضي، ومن بين هذه الرحلات التي استقبلها مطار مرسى مطروح 102 رحلة قادمة من دولة إيطاليا، و 23 رحلة من دولة سلوفاكيا، و 24 رحلة من دولة التشيك و 10 رحلات من دولة صريبا، في حين استقبل مطار العلمين خلال نفس الفترة 17 رحلة شارتر قادمة من دولة كازاجستان و29 رحلة من دولة التشيك.

وأشار اللواء خالد شعيب، إلى أن مطار مطروح الدولي، استقبل أمس الأربعاء 8 رحلات طيران شارتر قادمة من دولة إيطاليا، ضمن أفواج السياحة الخارجية الوافدة على محافظة مطروح، من عدد من الدول المختلفة .

وقال محمد أنور مدير عام السياحة والمصايف بمحافظة مطروح، انه تم استقبال رحلات الطيران السياحية القادمة بالمطار، والترحيب بالسائحين وتوزيع الورود والكتيبات التعريفية بالمحافظة باللغات المختلفة والبروشورات الدعائية وكروت البوستال، التي توضح أهم معالم المحافظة السياحية، من خلال إدارة السياحة والمصايف.