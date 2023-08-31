اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة بكلية الزراعة جامعة كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

صرح الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ ، اعتماد معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة (GETCL)، أحد المعامل الرائدة في تقديم الخدمات التعليمية والبحثية والمجتمعية المتميزة من قبل المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) طبقا للمواصفة ISO 17025/2017 في مجال الكشف عن السالمونيلا باستخدام تفاعل البلمرة المتسلسل ( PCR) للأغذية والأعلاف والعينات البيئية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على حرص الجامعة الدائم على تطوير برامجها التعليمية لتأهيل خريجها وتطوير مهاراتهم وقدراتهم، لمواجهة متطلبات سوق العمل المحلى والإقليمي والدولي، مؤكداً أن الجامعة تعمل وفقاً لخطة استراتيجية تستهدف تأهيل جميع المعامل للاعتماد الدولي، موجهاً الشكر للدكتور يحيى زكريا، عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة، مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة بالكلية، وأسرة كلية الزراعة، لجهودهم المتواصلة لتأهيل معامل الكلية للحصول على الاعتماد الدولي.

وأشار رئيس جامعة كفر الشيخ، أن معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة من المعامل المهمة والمتخصصة في مجال البيوتكنولوجى وتربية وتحسين النبات من خلال المساهمة في حل العديد من المشاكل التي تواجه تطوير العملية الزراعية فضلا عن بحوث زراعة الانسجة النباتية والتى تعد الاساس لانجاز بحوث الهندسة الوراثية المواكبة للتقدم العلمي في العالم، ويقدم المعمل بحوث زراعة الانسجة كافة التسهيلات للباحثين لإنجاز البحوث المختلفة في مجال تربية وتحسين النبات والبحوث الوراثية وتقنية الـ .PCR .

ومن جانبه أوضح الدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أنه تم إنشاء معمل الهندسة الوراثية وزراعة الانسجة بقسم الوراثة بالكلية على مساحة 160 متر مربع تقريبا حيث حصل المعمل على تمويل مشترك من وحدة إدارة المشروعات (برنامج التطوير المستمر) بوزارة التعليم العالى والجامعة لتأهل المعمل للاعتماد الدولى وفقا لمتطلبات المواصفة الدولية.

وتقدم الدكتور يحيى زكريا عميد كلية الزراعة، والدكتور رشدي العدوي وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور على أبو شوشة مدير معمل الهندسة الوراثية وزراعة الأنسجة بكلية الزراعة بجامعة كفر الشيخ، بتوجيه الشكر لرئيس الجامعة، ونائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، على الدعم المستمر والتشجيع وتذليل كافة العقبات في سبيل الحصول على الاعتماد.