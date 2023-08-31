اليوم السابع
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محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لتفقد أعمال التمكين الاقتصادى

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:40 ص
محافظ شمال سيناء يستقبل وزيرة التضامن الاجتماعي لتفقد أعمال التمكين الاقتصادى جانب من اللقاء
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء، الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، في مكتبه بديوان عام المحافظة في مدينة العريش، خلال زيارتها الي محافظة شمال سيناء.
 
ويشمل برنامج زيارة الوزيرة الي شمال سيناء تفقد القافلة الطبية في مدينة الشيخ زويد وتفقد اعمال التمكين الاقتصادي وتكافل وكرامة ولقاء مع سيدات رفح والشيخ زويد، بجانب لقاء مشايخ القبائل والعواقل بمركزي رفح والشيخ زويد.
 
وتأتي زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الي محافظة شمال سيناء في إطار الزيارات التي ينفذها الوزراء والمسؤولين إلى المحافظة بعد عودة الحياة إلى طبيعتها واستقرار الأمور بفضل جهود القوات.
 
يشارك في اللقاء المنعقد في ديوان عام المحافظة عدد من أعضاء المجموعة البرلمانية ومشايخ القبائل والعواقل، إلى جانب ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

شمال سيناء

وزيرة التضامن الاجتماعى

العريش

الشيخ زويد



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