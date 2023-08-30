اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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زراعة 38 ألف فدان من محصول الأرز بالقطاع الزراعى ببورسعيد

الأربعاء، 30 أغسطس 2023 12:02 ص
زراعة 38 ألف فدان من محصول الأرز بالقطاع الزراعى ببورسعيد المهندس على سليمان مدير إدارة الإرشاد الزراعى ببورسعيد
بورسعيد محمد فرج

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قال المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد، إن المساحة التى تم زراعتها من الحقول الإرشادية ضمن مشروع الترشيد 540 فدان بالقطاع الزراعى ببورسعيد والمتمثل فى مركز الضواحى والاستصلاح ومركز  شباب الخريجين، مؤكداً سليمان أن المنزرع من محصول الأرز على مستوى محافظة بورسعيد 38 ألف و202 فدان و 3 قيراط مضيفاً أن نصيب الحقول الإرشادية الخاصة 20 حقل إرشادى  مساحة  الحقل واحد فدان .
 
 
وأضاف مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد  فى تصريح خاص لـ" لليوم السابع "، أنه تم المرور على الحقول الإرشادية لتذليل العقبات لنجاح  مشروع ترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى أنه من خلال المتابعة تبين أن الحالة العامة لمحصول جيدة ولا يوجد إصابات.
 
 
 
 
 
 
 

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زراعة 38الف فدان من محصول الارز ببورسعيد



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