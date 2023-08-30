زراعة 38 ألف فدان من محصول الأرز بالقطاع الزراعى ببورسعيد

بورسعيد محمد فرج

قال المهندس على سليمان مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد ، إن المساحة التى تم زراعتها من الحقول الإرشادية ضمن مشروع الترشيد 540 فدان بالقطاع الزراعى ببورسعيد والمتمثل فى مركز الضواحى والاستصلاح ومركز شباب الخريجين، مؤكداً سليمان أن المنزرع من محصول الأرز على مستوى محافظة بورسعيد 38 ألف و202 فدان و 3 قيراط مضيفاً أن نصيب الحقول الإرشادية الخاصة 20 حقل إرشادى مساحة الحقل واحد فدان .

وأضاف مدير الإرشاد الزراعى ببورسعيد فى تصريح خاص لـ" لليوم السابع "، أنه تم المرور على الحقول الإرشادية لتذليل العقبات لنجاح مشروع ترشيد استخدام المياه، مشيرا إلى أنه من خلال المتابعة تبين أن الحالة العامة لمحصول جيدة ولا يوجد إصابات.