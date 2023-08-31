محافظ القاهرة: مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ يهدف لإنقاذ الأرواح

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة ، أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بكل محافظة يساهم في دعم خطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة ودعم جهـود التنمية بالحفاظ على الممتلكات العامة والخاصـة وأرواح المواطنين بأحـدث الوسائل التكنولوجيـة الحديثـة وذلـك عـبر شبكة موحدة تعـد المحـور الرئيسى لاتصـالات وتطبيقات وأنظمة الجهات الحكومية وتحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمـن الاسـتجابة للحدث، والتعـاون والتكامــل بين كافـة الجهــات المعنيـة وإتاحة البيانات الدقيقة ، بالإضافة إلى الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة وترشيد الأعباء الماليـة وتقليص زمـن الاسـتجابة للأحـداث الطارئة وسرعة التعامل مع الحـوادث والكوارث من خلال منظومـة واحـدة تشارك فيها جميع الوزارات والمحافظات والهيئات.

وأضاف محافظ القاهرة، أن مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، الذى تم افتتاحه اليوم، يهدف إلى إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامة عناصر الإستجابة المختلفة وإنقاذ الأرواح وحمايـة الصـحة العامة والبنيـة الأساسية وحمايـة الممتلكات العامـة والخاصة وتقليل الخسـائر الاقتصادية والإجتماعية .

وأوضح محافظ القاهرة أن الدولة تولى لمشروع الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة اهتمامًا بالغًا لأنهـا تـدعم جهودهـا في مجالات التأمين المختلفة في كافة أنحاء الجمهوريـة بإستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة لصالح الخـدمات علـى مسـتوى الدولـة ، مشيرًا إلى أن المركـز الإقليمي يعد نموذجا لسرعة الاستجابة والتنسيق فى حالة الطوارئ والأزمـات الـتي تـؤثر علـى إقليم القاهرة الكبرى بما يساهم في أداء الخدمات بصـورةأسرع، وسيقدم تعاونا بـين المحافظات الثلاث لتقديم خدمات سريعة في حالة الحوادث والأزمات وسرعة التدخل مـن الجهة المعنية بالدولة لمواجهه تلك المشكلات.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن محافظة القاهرة شهدت اليوم التشغيل التجريبي لصرح جديد من صروح التنمية الحضارية والتقنية الحديثة بدعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية .

جاء ذلك فى كلمته التى ألقاها خلال الحفل الذى شهده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم، بمناسبة الافتتاح والتشغيل التجريبي لمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر ديوان عام محافظة القاهرة، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، واللواء بكر محمد البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة، وعدد من المسئولين بالجهات المعنية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن المركز الإقليمـي لسيطرة الشبكة الوطنيـة للطوارئ والسلامة العامـة بمحافظة القاهرة يهدف إلى تحقيـق أحـد أهـداف التنميـة المستدامة ، وفقا " لرؤية مصر 2030 " على أرض الواقع بهدف تحسين وتطـوير الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات الخدميـة ،بإنشـاء شـبكة وطنيـة للـتحكم والسيطرة لربط كافةعناصر الطوارئ والمرافق الحيوية عبر مركز رئيسى وغرفة عمليـة تخصصية فـي كـل محافظة ، باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمنة بالكامل وطبقا لأحـدث المعايير العالمية .

وثمن محافظ القاهرة جهود الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلـس الـوزراء فى دعمه المستمر لمحافظة القاهرة فى كافة المجالات ودفـع التنمية المستدامه بها ومنها إنشاء هذا المركز .

كمـا ثمن محافظ القاهرة جهود وزارة التنمية المحلية علـى دعمها الدائم والمستمر لمحافظةالقاهرة ، ودور القوات المسلحة خاصة سلاح الإشارة علـى جهودهم الكبيرة المبذولـة مـن أجـل إنشـاء هذا المركز وتقديم كافة الإمكانيات اللوجيستية حتى أصبح هذا المركز صرحًا كبيرًا نفتخر به في مجال السيطرة والسلامة العامة .

وشهد رئيس مجلس الوزراء ومرافقوه خلال افتتاح المركز تجربة حية للتعامل مع بلاغات متعددة فى نفس الوقت من بينها نشوب حريق في أحد المولات التجارية الواقع على طريق القاهرة - السخنة، وتجربة حية لتغيير ماسورة مياه شرب مكسورة بشارع صلاح سالم، وكذا التعامل مع بلاغ بوجود ميل بأحد العقارات بمنطقة مصر القديمة.

حيث تم التعرف على كيفية إدارة هذه الأزمات بسرعة كبيرة، من خلال توجه جميع ممثلي الخدمات والجهات إلى أماكن الحوادث على الفور، والتعامل معها والربط بين العناصر المتواجدة على الأرض ومركز السيطرة.

كما شهد رئيس مجلس الوزراء مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين محافظة القاهرة وإدارة الإشارة بالقوات المسلحة لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( NAS )، ووقع البروتوكول اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، واللواء بكر البيومي، مدير إدارة الإشارة بالقوات المسلحة.

ومركز سـيطرة الشبكة الوطنيـة للطـوارئ والسلامة العامة بمحافظة القاهرة هو أحد 7 مراكز إقليمية على مستوى الجمهورية ويقوم بالتنسيق بين محافظات القاهرة الكبرى ( القاهرة ، والجيزة، والقليوبية ) وتم تجهيزه على مساحة 365 م بتكلفة تقديرية 20 مليون جنيه ويتكون من القاعة الرئيسية لغرفة العمليات، وقاعة اجتماعات للمركز الإقليمي، وقاعة كبرى لإدارة الأزمة مع جميع الجهات التابعة ( الأحياء، المديريات، المرافق العامة ) ، وتتسع ل 35 جهة، وغرفة لمدير المركز، وغرفة لأجهزة التحكم الالكترونى .

والمركز الذى يعمل على مدار 24 ساعة يضم ممثلين لكافة الجهات المعنية بإدارة الأزمات بالمحافظة ( الإسعاف، الصرف الصحى ، المياه، الصحة ، الحماية المدنية ، المرور، عناصر المتابعة الميدانية، التعليم الهلال الأحمر، ممثلى المجتمع المدنى، الغاز، الكهرباء، التضامن الاجتماعى) يساعد على تحسين جودة خدمات الإغاثة والطوارئ بتقليص زمن الاستجابة للحدث وسرعة التعامل معه ، ويتيح التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية فى اتخاذ القرار عبر إتاحة البيانات الدقيقة.