اليوم السابع
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محافظ الغربية: "حياة كريمة" تحرص على بناء الإنسان المصرى

الخميس، 31 أغسطس 2023 11:02 ص
محافظ الغربية: "حياة كريمة" تحرص على بناء الإنسان المصرى طارق رحمى محافظ الغربية
الغربية محمد طارق

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عقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اجتماعا لمناقشة آليات تنفيذ عدد من المبادرات الشبابية في مختلف قرى ومدن المحافظة، للاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء والتعريف بالقضايا المجتمعية والرد على الشائعات، وذلك بحضور ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم، يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة، ممثل عن مديرية الثقافة بالغربية.
 
وخلال الاجتماع ، أشار رحمي إلى أن الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، تحرص على بناء الإنسان المصري، مثلما تحرص على تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية المختلفة، موجها الحضور بتنظيم برامج وأنشطة ثقافية وفنية مبادرات تهدف إلى الاهتمام بنشر الوعي بين الشباب والنشء خاصة في قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
 
وأكد رحمى خلال الاجتماع أهمية توعية الشباب والنشء والاهتمام بهم، لما لهم من دور كبيرا في بناء ونهضة الوطن وتنمية وبناء المجتمع.
 

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