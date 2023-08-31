اليوم السابع
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الخميس، 31 أغسطس 2023 06:25 م
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مجلس الأمن الدولى يمدد مهمة حفظ السلام فى لبنان عاما واحدا

الخميس، 31 أغسطس 2023 06:10 م
مجلس الأمن الدولى يمدد مهمة حفظ السلام فى لبنان عاما واحدا مجلس الأمن
وكالات

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قرر مجلس الأمن الدولى، اليوم الخميس، تمديد مهمة حفظ السلام، القوات الأممية المعروفة بإسم "اليونيفيل"، في لبنان عاما واحدا.
 
وأمس، أعلن مجلس الأمن الدولى، قراره بشأن التصويت على مشروع قرار حول تمديد ولاية القوات الأممية في لبنان والمعروفة بإسم "اليونيفيل".
 
وأعلن مجلس الأمن تأجيل التصويت على مشروع قرار تمديد ولاية قوات اليونيفيل بسبب عدم التوافق على بنوده، وأكدت مسودة مشروع القرار على أن اليونيفيل لا تحتاج إلى موافقة مسبقة لأداء مهامها وفقًا لما يُنص عليه مجلس الأمن، بحسب ما أورده موقع "النشرة" اللبناني.
 
 
 
وأضاف أنه على الرغم من وجوب أن تُجري عمليات اليونيفيل في لبنان بشكل مستقل، مع الاستمرار في التنسيق مع حكومة لبنان ممثلة في الجيش اللبناني، إلا أن مسودة المشروع تُدين بأشد العبارات أي محاولات لتقييد حركة موظفي اليونيفيل.

مجلس الأمن الدولى

لبنان

بيروت

اليونيفيل



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